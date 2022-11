Sabrosa Trail por Terras de Magalhães apadrinhado por Rosa Mota

O Sabrosa Trail por Terras de Magalhães aconteceu durante a manhã de 13 de novembro, com a presença da maratonista que apadrinhou o evento, Rosa Mota, e com a participação de cerca de 300 atletas.

O trail foi constituído por três provas diferentes, das quais, o ST32K com a distância exata de 32,9 Km com um desnível positivo acumulado de 1034 m e com desnível negativo acumulado de 1034 m; o ST16K com a distância de 16 km, desnível positivo acumulado de 436 m e com desnível negativo acumulado de 436 m; e a caminhada pedestre, com uma distância de 10 km com desnível positivo acumulado de 240 m e com desnível negativo acumulado de 240 m , que contou com a participação da Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, e da ex-atleta portuguesa campeã olímpica e mundial de maratona, Rosa Mota.

No final da prova decorreu no Centro Escolar Fernão de Magalhães a entrega de prémios no pódio, sendo que na classificação geral dos 32 km, destacou-se o atleta sabrosense, no primeiro lugar, António Pereira, com o tempo total de 02 h 31 m e 19 s, e na classificação feminina, Tânia Ribeiro, que liderou a prova com 03 h 35 m e 27 s. Em segundo lugar posicionou-se César Duarte e na classificação feminina Rosa Barros, ficando em terceiro lugar masculino Vítor Costa e feminino Inês Monteiro.

Na prova dos 16 km masculino, ocupou o primeiro lugar da classificação geral Paulo Costa, e no feminino Luísa Teixeira, já no segundo lugar masculino, João Meneses, e feminino Teresa Catita, ocupando o terceiro lugar masculino António Campos e feminino Maria Lopes.

No trail longo (32km) destacaram-se duas equipas na classificação geral, ocupando o primeiro lugar os Linces do Marão, e o segundo lugar Valongo Trail Time. Já no trail curto (16 km), as três melhores equipas foram, Linces do Marão, em primeiro lugar, Associação Mondim Atletismo em segundo lugar e em terceiro A.D.A – Amarante.

Na classificação direcionada aos atletas do concelho de Sabrosa, salienta-se no trail longo (32 km), os atletas António Pereira e Laurindo Osório, sendo que no trail curto (16 km) o destaque foi para António Campos, Luís Fonseca e Carlos Carvalho, já na classificação feminina, Marília Guedes.

Na entrega de prémios a Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, parabenizou todos os participantes, referindo que o município apoia o desporto e o território aguarda por mais provas similares, que fazem do concelho um concelho saudável e feliz, mostrando ser esta a maior ambição deste executivo municipal. Agradeceu também a presença de Rosa Mota, que é um “bocadinho de nós” e um orgulho por ser também uma referência em todo o mundo.

O Município de Sabrosa, agradece às juntas de freguesia de Sabrosa, Paços, Souto Maior, São Martinho de Anta e Provesende, à GNR de Sabrosa, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Sabrosa, Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Provesende e à Cruz Vermelha Portuguesa – Sabrosa, pela colaboração e empenho para a realização da prova.

O evento foi organizado pelo município de Sabrosa e pela Portugal NTN, sendo a prova certificada pela Associação de Trail Running de Portugal e integrada na Taça de Portugal de Trail.

GC CM