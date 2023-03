Santa Marta de Penaguião adere à Hora do Planeta 2023

O Município de Santa Marta de Penaguião vai, mais uma vez, associar-se à Hora do Planeta, que se assinala no dia 25 de março, desligando as luzes de diversos edifícios e equipamentos durante uma hora.

Assim, para além de ações de sensibilização junto de toda a comunidade escolar durante o dia com a plantação de diversas árvores de frutos para promover uma alimentação mais saudável, equilibrada e variada, o Município compromete-se a, entre as 20h30 e as 21h30, apagar as luzes do Edifício dos Paços do Concelho e de alguns monumentos do concelho.

Considerando que, mais do que um apagar das luzes, a Hora do Planeta é um compromisso para unir e proteger o Planeta, o município desafia todos os munícipes a aderirem também à iniciativa, apagando as luzes durante este período, sendo que, para participar, basta registar-se em https://horadoplaneta.pt/cidadaos/ ou simplesmente aderir no conforto das suas casas.

Junte-se a esta iniciativa! Façamos mais pela nossa “casa”!

GC CM