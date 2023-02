Santa Marta de Penaguião associou-se à iniciativa “Fins de Semana Gastronómicos”

Dar a conhecer os sabores da mesa penaguiense é desde sempre um dos objetivos da participação de Santa Marta de Penaguião na iniciativa promovida pela Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal.

Na edição deste ano, os sabores em destaque no jantar gastronómico foram a seleção de enchidos regionais, o galo estufado no tacho e a aletria que atraíram, no passado sábado, os amantes da boa gastronomia e do bom vinho.

Para completar o programa da iniciativa, os visitantes tiveram a oportunidade de usufruir, durante a tarde, de uma Feira de Artesanato Local e de um Espaço Outlet que contou com a participação de cerca de dez expositores penaguienses.

Para abrilhantar ainda mais a tarde, a convite da autarquia local, a Tuna de Carvalhais e a Tuna de Soutelo animaram todos os presentes com os seus temas originais proporcionando igualmente momentos que fazem da Cultura penaguiense uma cultura diferenciadora.

Pela primeira vez, em anos de existência, as Tunas atuaram em conjunto num momento descontraído, mas que ficará para sempre marcado na história cultural do concelho e na memória de quem esteve presente.