Santa Marta de Penaguião classifica a Rota da EN2 como Projeto de Interesse Municipal

O Município de Santa Marta de Penaguião aprovou, em Reunião de Câmara Municipal e em Sessão Solene de Assembleia Municipal, a classificação da Rota da Estrada Nacional 2 como Projeto de Interesse Municipal.

Ao atravessar 35 concelhos, incluindo Santa Marta de Penaguião, a rota tem se consolidado como um dos melhores exemplos de cooperação intermunicipal no que diz respeito à promoção e exploração desse importante produto turístico.

A classificação de Projeto de Interesse Municipal demonstra o esforço e dedicação de Santa Marta de Penaguião em apoiar o turismo e preservar o património cultural estabelecendo uma parceria e cooperação entre os municípios envolvidos.

Ao longo dos últimos anos, o município penaguiense tem apostado em políticas de desenvolvimento económico e de promoção turística para o Concelho, através da dinamização da própria Rota da Estrada Nacional 2, dos Caminhos de Santiago, da revitalização da Rede de Trilhos Pedestres, bem como da construção da Área de Serviço para Autocaravanas, do Miradouro Douro Vivo, do Espaço Ligação de História Frei João de Mansilha e da recuperação da Casa do Cantoneiro.

De relembrar que a Estrada Nacional 2 foi instituída a 11 de maio de 1945 no Plano Rodoviário pelo decreto-lei n.º 34593, é a mais extensa estrada portuguesa, somando 739,26 quilómetros, e a única na Europa que atravessa um país em toda a sua longitude.

De salientar ainda que, a Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 foi constituída a 5 de novembro de 2016 em terras de Berço D’Ouro – Santa Marta de Penaguião.