Santa Marta de Penaguião: executivo visitou jardins de infância

Executivo Municipal visita os Jardins de Infância

Durante a manhã de ontem, o executivo do Município de Santa Marta de Penaguião visitou todos os pré-escolares do concelho, para devolver às crianças os presépios oferecidos na época natalícia pela autarquia, que foram pintados em conjunto com as suas famílias, durante a época natalícia, e que estiveram expostos no Auditório Municipal até ao final do mês de janeiro.

Por forma a reconhecer o excelente trabalho, cada sala do Pré-Escolar recebeu uma lembrança, que se traduziu em material para brincar e trabalhar e alegrar ainda mais os espaços.

Ao receberem as lembranças, as crianças deram o que têm de mais precioso: um sorriso fácil, o carinho e o entusiasmo tão característico desta faixa etária.