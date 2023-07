Santa Marta de Penaguião: PS chumba proposta do PSD e CDS de transmitir online reuniões da Assembleia Municipal

O Partido Socialista (PS) de Santa Marta de Penaguião chumbou, novamente, a medida proposta pelo PPD/PSD e pelo CDS/PP de transmissão online das reuniões ordinárias e extraordinárias da Assembleia Municipal.

Para o PSD, “a transmissão online das reuniões é uma necessidade democrática, uma medida que promove a participação cidadã, a transparência da gestão pública e a disseminação de informação relevante para a democracia”.

“É urgente envolver a população no meio decisor, informando-as, esclarecendo-as e, sobretudo, incutindo às pessoas o espírito de coletividade, de bem público, escrutínio e opinião de decisões que afetam direta ou indiretamente toda a comunidade penaguiense”, informou o partido em comunicado.

De referir que esta medida já havia sido proposta no mandato anterior e voltou a ser apresentada a votação, no passado dia 30 de junho, mas acabou chumbada.

Na proposta apresentada pelo PPD/PSD e pelo CDS/PP pode ler-se: “convidamos a bancada do PS e os Senhores Presidentes de Juntas de Freguesia a não terem medo de envolver as pessoas no centro de decisão e a juntarem-se a nós, aprovando esta proposta que tanto dignifica a democracia.”

O PSD acredita que a transmissão online das reuniões seria “uma mais-valia como ferramenta política e democrática, agregando-a à estratégia local de combate ao abstencionismo, como já acontece em grande parte dos concelhos nacionais”.