Santa Marta de Penaguião recebe exposição sobre os 20 anos do Douro Património da Humanidade

No próximo dia 3 de abril, pelas 18 horas, o projeto de cruzamento artístico que envolve artes plásticas, “Celebrar o Douro: 20 escritores / 20 anos do Douro Património da Humanidade”, literatura e artes cénicas será inaugurado no Auditório Municipal de Santa Marta de Penaguião.

Um projeto que vem dar continuidade às comemorações do 20º aniversário da elevação do Douro a Património da Humanidade pela UNESCO, sob a parceria da Tertúlia João de Araújo Correia, da Associação dos Amigos do Museu do Douro e do Museu do Douro.

Com o apoio do Município de Santa Marta de Penaguião, o pintor Emerenciano irá apresentar recriações artísticas dos retratos de escritores mais relevantes – uns enraizados na terra que os viu nascer, outros seduzidos pela singularidade de uma região que os tocou profundamente. Para o efeito, foi elaborada uma seleção de textos desses escritores, textos estes para os quais atores profissionais farão uma leitura dramatizada.