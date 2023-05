Santa Marta de Penaguião vai capacitar agentes económicos locias para fins turísticos

O dia 4 de maio de 2023 ficou marcado pelo 1º Desafio Berço D’Ouro, cujo principal objetivo foi de fazer melhor pelo potencial turístico do nosso território e de sinalizar Santa Marta de Penaguião como um território de experiências autênticas, culturalmente enriquecedoras, diferenciadoras e memoráveis.

Autenticidade, Sustentabilidade, Sinergia de Recursos foram as palavras-chave deste encontro, proferidas pelos oradores convidados, João Estevão, professor na Escola de Tecnologia e Gestão de Lamego, e por Miguel Duarte, Diretor da Escola de Hotelaria de Lamego, a quem o Município deixa um agradecimento especial pela sua presença.

Ambos preencheram a tarde com uma projeção de um trabalho futuro profícuo para potenciar não só os recursos e a oferta turística de Santa Marta de Penaguião, como também para capacitar todos os agentes envolvidos, através da Formação + Próxima, financiada pelo Turismo de Portugal.

O 1º Desafio Berço D’Ouro ficou também marcado pela assinatura do Protocolo de Colaboração com o Turismo de Portugal e com o Município de Santa Marta de Penaguião.

O Turismo de Portugal, através da Escola de Hotelaria e Turismo do Douro- Lamego e o Município de Santa Marta de Penaguião comprometem-se a realizar o Programa Formação+próxima, garantindo as condições e os meios necessários à concretização da capacitação de diversos agentes económicos do concelho.

O Município penaguiense deixa também o seu agradecimento a todos os presentes, nomeadamente à turma de turismo ambiental e rural da Escola Profissional da Régua, a qual muito nos honrou com a sua presença e aos agentes que partilharam as suas experiências e ideias que em muito engrandeceram estas conversas e desafios sobre o turismo.