Sarau Solidário em Lamego celebra trabalho voluntário

Lamego celebrou o trabalho voluntário realizado neste concelho, num grande Sarau Solidário que envolveu todas as instituições locais que têm ou usufruem de voluntariado. O cartaz musical esteve a cargo de vários artistas e grupos de Lamego que homenagearam, em palco, todos aqueles que diariamente dão o seu melhor para ajudar o próximo.

Promovido pela delegação de Lamego da Cruz Vermelha Portuguesa e pela Câmara Municipal de Lamego, o Sarau Solidário encerrou, no Teatro Ribeiro Conceição, as atividades que decorreram no âmbito do Dia Internacional do Voluntariado.



A Vice-Presidente Catarina Ribeiro e o Vereador dos Serviços Urbanos, Fábio Duarte, participaram neste evento de cariz solidário que contou ainda com a partilha de diversos testemunhos pessoais de voluntários que estão ao serviço de associações nacionais e internacionais, em Portugal e Cabo Verde.

O voluntariado é uma demonstração de generosidade e solidariedade da comunidade, em prol da construção de um mundo melhor, através do qual todos podem contribuir com o seu tempo, conhecimento e energia para a paz e o desenvolvimento.

GC CM