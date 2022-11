Sede da CIMAT acolheu reunião no âmbito do Plano Regional de Ação do Norte

Na terça-feira, dia 15 de novembro, a Agência de Gestão Integrada de Fogos Rurais (AGIF) e o Secretariado Técnico da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) reuniram com o Conselho Intermunicipal da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) para apresentação do Plano Regional de Ação (PRA) Norte.

Do encontro resultou a decisão do Conselho Intermunicipal da CIMAT em mandatar o seu representante na Comissão Deliberativa Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais do Norte para aprovar a proposta a ser apresentada hoje, dia 18 de novembro, com as seguintes recomendações: os normativos em falta, estipulados no DL n.º82/2021, de 13.10, deverão ser publicados no menor espaço de tempo possível; terá de ser aprovado um envelope financeiro adequado à implementação efetiva das ações e competências declinadas nas Entidades Intermunicipais e nos seus municípios; e as métricas, orçamento e demais decisões tomadas nas Comissões Sub-regionais de Gestão Integrada de Fogos Rurais, terão que ser incorporadas na revisão prevista do PRA Norte, em 2023.

Na reunião estiveram presentes Fernando Queiroga, Presidente da Câmara Municipal de Boticas, Nuno Vaz, Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Fátima Fernandes, Presidente da Câmara Municipal de Montalegre, Amílcar Castro de Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, Alberto Machado, Presidente da Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar, o Secretariado Executivo Intermunicipal da CIMAT constituído por Ramiro Gonçalves e José Alberto Diegas, e alguns membros da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais.

GC CIMAT