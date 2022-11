Seis detidos em Carrazedo de Montenegro por furto de castanhas

O Comando Territorial da GNR de Vila Real, através do Posto Territorial de Carrazedo de Montenegro, no dia 15 de novembro, deteve quatro homens e duas mulheres com idades compreendidas entre os 22 e os 44 anos, por furto de castanha, no concelho de Carrazedo de Montenegro.

Na sequência de uma denúncia por furto em propriedade agrícola, os militares da Guarda iniciaram de imediato diligências que permitiram localizar e intercetar os suspeitos que transportavam consigo cerca de 300 quilos de castanhas, com um valor presumível de 965 euros, que foram furtadas na propriedade agrícola. Os produtos furtados foram apreendidos e restituídos ao seu legitimo proprietário.

Os detidos foram constituídos arguidos e os factos remetidos ao Tribunal Judicial de Valpaços.

A Guarda Nacional Republicana mantém ações de patrulhamento, direcionadas especificamente para a temática em questão, intensificando o seu patrulhamento, fiscalização e sensibilização, no sentido de reprimir a prática de crimes de furto, nas áreas de maior concentração de soutos e armazéns.