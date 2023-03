Semana da Proteção Civil promoveu atividades junto da comunidade escolar de Alijó

O Município de Alijó promoveu a Semana da Proteção Civil, entre 27 de fevereiro e 3 de março, que incluíram várias iniciativas dirigidas à comunidade escolar, com o objetivo de dar a conhecer o papel dos diferentes agentes da Proteção Civil do Concelho.

Esta iniciativa, que se realiza anualmente, é promovida pela Câmara Municipal, através do Serviço Municipal de Proteção Civil, em parceria com os vários agentes de Proteção Civil.

Uma das atividades promovidas foi o “Bombeiro na Escola”, que levou as corporações às escolas do 1º ciclo do Ensino Básico, onde os alunos puderam ver de perto o interior das viaturas e os equipamentos utilizados pelos bombeiros. A GNR realizou uma atividade de demonstração das capacidades das equipas cinotécnicas, compostas por militares e cães, que decorreu no Centro Escolar de Alijó.

O Dia da Proteção Civil, que se celebrou a 1 de março e que serve de mote a esta iniciativa alargada, foi assinalado com um treino simulado de evacuação da Escola Secundária de Alijó. Este simulacro serviu também para testar a resposta dos diferentes agentes da Proteção Civil, nomeadamente corporações de bombeiros e GNR.

Durante esta semana, será dada uma formação em Suporte Básico de Vida aos alunos do 9º ano e também no lar de Carlão. O Dia Mundial da Floresta também será assinalado com envolvimento dos alunos dos Cursos Profissionais, Bombeiros e Sapadores Florestais.

O Serviço Municipal da Proteção Civil promove esta iniciativa, todos os anos, com o objetivo de alertar e sensibilizar para a importância da proteção civil na salvaguarda da vida humana, da propriedade e do património cultural e ambiental, face à ocorrência de acidentes graves e catástrofes, assim como prestar tributo a todos os seus agentes.

GC CM