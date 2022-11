Seminário para Altos Cargos Universitários: cooperação interuniversitária em debate

A Universidade do Minho recebe, no próximo dia 22 de novembro, o 2º Seminário para Altos Cargos Universitários, uma iniciativa integrada no projeto UNISF – Universidade Sem Fronteiras, que resulta da parceria entre as seis universidades públicas da Euro-região Galiza-Norte de Portugal – Universidade da Coruña (UDC), Universidade de Santiago de Compostela (USC), Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), Universidade de Vigo (UVigo), Universidade do Minho (UMinho), e Universidade do Porto (U.Porto) – e a Fundação CEER.

A edição deste ano conta na sua sessão de abertura com as intervenções de Rui Vieira de Castro, reitor da Universidade do Minho, Filomena Soares, vice-reitora responsável pela coordenação do projeto UNISF, da Universidade do Minho, e Ángel Miramontes, diretor da Fundação CEER.

Em debate estará a cooperação interuniversitária na euro-região Galiza-Norte de Portugal, com a presença de representantes de instituições como a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia, a A3ES – Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, a ACSUG – Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia e o Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial Galiza-Norte de Portugal.

O evento reúne ainda os reitores das 6 universidades que constituem o consórcio, num momento dedicado à reflexão sobre aharmonização e as potencialidades do ensino superior. Em análise estará também uma retrospetiva e os desafios para o futuro da Universidade sem Fronteiras, enquadrada por António Cunha, Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte.

O projeto UNISF tem neste momento a decorrer 4 cursos de pós-graduação cooperativos com uma clara componente transfronteiriça e multidisciplinar: o mestrado em Desafios das Cidades, o mestrado em Direito Transnacional da Empresa e Tecnologias Digitais, o doutoramento em Matemática e Aplicações e o doutoramento em Ciências Sociais e Envelhecimento.