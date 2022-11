Serralves apresenta obras de Jorge Molder em Vila Real

A exposição “Jorge Molder — Obras da Coleção de Serralves” em apresentação no Museu da Vila Velha, em Vila Real, no dia 26 de novembro, pelas 16h00, irá ser inaugurada oficialmente, para tal contando com as presenças da presidente da Fundação de Serralves, Ana Pinho, do Presidente da Câmara Municipal de Vila Real, Rui Santos e de Jorge Molder. Esta exposição é mais uma das iniciativas integrada na parceria existente entre o Município de Vila Real e a Fundação de Serralves.

A exibição destes trabalhos de Jorge Molder, em Vila Real, faz parte do Programa de Exposições Itinerantes da Coleção de Serralves, com o objetivo de tornar este acervo acessível a públicos diversificados de todas as regiões do país. Este programa percorre o país, apresentando diferentes exposições e obras em mais de 30 municípios, cumprindo assim a missão da Fundação de Serralves de apoio efetivo à descentralização da oferta cultural.