Souto Maior realizou a tradicional Feira da Matança do Porco

Decorreu no passado fim de semana, 25 e 26 de fevereiro, uma das tradições mais antigas e populares da região, a VIII Feira Tradicional da Matança do Porco em Souto Maior.

A feira tradicional iniciou no sábado à tarde com a atuação do grupo de percussão “Bomboémia” da Universidade do Minho, seguindo-se o ritual da matança do porco que marcou o dia e a degustação do serrabulho por todos os presentes. Posteriormente a animação continuou com o grupo de concertinas “Diatónicos” e terminou com o jantar convívio e a atuação do artista “Vítor Pica”.

No segundo dia da VIII Feira Tradicional da Matança do Porco o destaque foi para a “desmancha” e para a missa que decorreu na sede da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Souto Maior, que foi transmitida em direto na Rádio Dom Bosco. Seguiu-se o tão afamado almoço convívio à base da carne grelhada do porco com animação durante toda a tarde proporcionada pelo “Rancho Folclórico do Pinhão” e pelos “Cantadores ao Desafio – Pedro Cachadinha”. A feira encerrou com a prova dos rojões no pote com broa.

O fim de semana foi composto por muita animação, música, gastronomia e artesanato proporcionado pela população que se associou ao evento com vários produtos à venda nos stands.

A Presidente da Câmara Municipal de Sabrosa, Helena Lapa, esteve presente no evento e fez questão de salientar que “este é um momento importante para a freguesia de Souto Maior, fazer reviver as tradições e criar momentos de convívio como este é realmente essencial, e por isso, parabenizo todos os envolvidos. Que o que aqui vivemos hoje seja perpetuado por muitos anos com esta força e vitalidade.”

A VIII Feira Tradicional da Matança do Porco em Souto Maior foi organizada pela Junta de Freguesia de Souto Maior, com o apoio da Câmara Municipal de Sabrosa e da Associação Cultural Desportiva e Recreativa de Souto Maior.

GC CM