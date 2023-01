Teatro de Vila Real acolheu XVIII Encontro de Cantadores de Janeiras

Após um interregno devido à pandemia, este ano, felizmente, foi possível voltar a realizar, no passado sábado, o habitual Encontro de Cantadores de Janeiras, e receber no Teatro de Vila Real, neste nobre equipamento cultural, as várias coletividades que quiseram juntar-se a nós!

O Município não pode deixar de prestar uma homenagem a todos quantos se envolveram, porque este Encontro só foi possível graças ao trabalho, ao empenho e à dedicação das mais diversas associações e coletividades que, de perto, têm trabalhado connosco.

“É com muito orgulho que podemos afirmar que a nossa cidade e o nosso concelho têm coletividades, que têm desenvolvido um extraordinário trabalho em prol da “Res Publica”, permitindo que Vila Real se afirme, não só no concelho, mas também em toda a região, no país e até no estrangeiro”, assim afirmou a Vereadora da Cultura, Mara Minhava.

Cada vez mais há menos pessoas com disponibilidade para se envolverem no associativismo, pelo que o autarca, Rui Santos, deixou uma palavra de agradecimento e de encorajamento às quase 500 pessoas que participaram neste Encontro, referindo que “o Município precisa do vosso trabalho, da vossa dedicação e do vosso empenho, para que não se perca a identidade cultural do nosso concelho, da nossa região e das nossas gentes”!

Mais do que criar um espaço para se cantarem canções de Janeiras, o Município pretende que estes momentos se constituam também como privilegiados espaços de partilha e de confraternização, tão importantes para o fortalecimento das relações interpessoais e da criação de sinergias entre os diferentes grupos.

Por último, é de referir que não é qualquer Município que pode orgulhar-se de contar com a pronta colaboração das mais diversas coletividades de cada vez que organiza um evento artístico ou cultural, pelo que só podemos ter duas palavras – orgulho e gratidão!