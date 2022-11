Teatro de Vila Real disponibiliza bilhete gratuito para acompanhante de pessoa com deficiência

A partir de 15 de novembro, o Teatro Municipal de Vila Real passará a disponibilizar bilhete gratuito para acompanhante de pessoa com deficiência. Procura-se desta forma reforçar uma política de bilheteira que tem em conta a inclusão social e fomentar hábitos culturais da população, eliminando uma barreira no direito à fruição cultural das pessoas com deficiência.



Recorde-se que o Município de Vila Real tem promovido uma política de ingressos de baixo preço para acesso aos espectáculos do Teatro Municipal, estando também em vigor medidas que facilitam o acesso de agentes culturais, pessoas desempregadas, estudantes e titulares do cartão Família Numerosa. Paralelamente, está disponível para aquisição por baixo custo o Cartão do Teatro, particularmente favorável para espectadores frequentes, que permite descontos de 50% na quase totalidade dos espectáculos.

GC