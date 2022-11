Teatro Fórum Botica encenou peça “Quem Levou Teus Trinta Ramos?” em Chaves

O Grupo de Teatro Fórum Boticas subiu, na passada sexta-feira, dia 4 de novembro, ao palco do auditório do Centro Cultural de Chaves para encenar a peça “Quem Levou Teus Trinta Ramos?”, com textos de Raúl Brandão e de Gil Vicente.

A iniciativa decorreu no âmbito do projeto Alto Tâmega ArtFest, desenvolvido pela Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT).

De recordar que o ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455) tem como objetivo geral a promoção e valorização turística do património cultural do território, através de um programa de cultura em rede que envolve os seis municípios do Alto Tâmega e Barroso (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como de museus municipais e espaços museológicos.