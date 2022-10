Teatro Fórum Boticas sobre ao palco do Auditório do Centro Cultural de Chaves

Na próxima sexta-feira, dia 4 de novembro, às 21h30, o Teatro Fórum Boticas vai levar ao palco do Auditório do Centro Cultural de Chaves a peça “Quem Levou Teus Trinta Ramos?”. A entrada é gratuita, no entanto, sujeita a levantamento prévio de bilhete no Posto de Turismo do Alto Tâmega e Barroso até às 13h deste mesmo dia.

Este evento vai ser realizado no âmbito do Projeto Alto Tâmega – ArtFest (NORTE-04-2114-FEDER-000455), uma iniciativa da Comunidade Intermunicipal do Alto Tâmega e Barroso (CIMAT) que prevê a realização de 48 momentos de promoção cultural e animação do território, envolvendo grupos musicais e de teatro, ranchos folclóricos e academias de dança, apoiando os agentes culturais da região que foram fortemente afetados pela pandemia causada pela COVID-19.

O principal objetivo é a promoção e valorização turística do património cultural do Alto Tâmega e Barroso sendo que, para tal, apresenta um programa de cultura em rede envolvendo os 6 municípios do território (Boticas, Chaves, Montalegre, Ribeira de Pena, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar), promovendo a animação de espaços culturais (auditórios, teatros, salas multiusos, salas polivalentes e outros recintos de espetáculos), bem como dos museus municipais ou espaços museológicos.

