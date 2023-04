Teatro infantil da Misericórdia de Lamego apela à defesa do Ambiente

As crianças do pré-escolar da Misericórdia de Lamego criaram um mundo mágico e especial, adaptado do clássico conto do Capuchinho Vermelho.

Nas últimas semanas, os mais pequenos envolveram-se na construção dos adereços, nos ensaios das falas de cada personagem e na criação de uma nova história, com fortes preocupações ambientais.

O resultado imaginado foi apresentado, pela primeira vez, na Biblioteca Municipal de Lamego, dando vida a “Íris, a Guardiã do Planeta”. Esta aventura conta a história de uma menina que gostava de ser como o Capuchinho Vermelho e que, no caminho até casa da avó, intervém na defesa de uma vida sustentável em harmonia com a natureza.

Esta peça de teatro infantil integra o projeto educativo “Comunidade Consciente”, através do qual a Misericórdia de Lamego ensina os mais novos a valorizarem conceitos e atitudes relacionadas com a Sustentabilidade Ambiental e a Alimentação Mais Consciente.

A história de “Íris, a Guardiã do Planeta” foi levada à cena no Dia Internacional do Livro Infantil, assinalado por ocasião do aniversário de Hans Christian Andersen, reconhecido escritor infantil. O propósito é incentivar a leitura dos mais novos e salientar a importância dos livros infantis no processo de educação.

No final, o Município de Lamego ofereceu a cada criança uma obra infantil para lerem em casa.

GC SCM