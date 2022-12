Tecnologia de ponta no Serviço de Cardiologia do CHTMAD

No passado dia 16 de novembro, a Equipa de Arritmologia, do Serviço de Cardiologia do CHTMAD, implantou o mais pequeno pacemaker do mundo, o Micra-AV leadless pacemaker, num doente com várias anomalias congénitas.

O dispositivo implantado é 93% menor do que os pacemakers tradicionais. Trata-se de uma pequena cápsula, implantada diretamente no coração, mais propriamente no ventrículo direito, através de uma pequena incisão na pele. Esta nova intervenção não deixa a cicatriz da cirurgia convencional.

Com uma tecnologia que permite a sincronia auriculoventricular (AV), o Micra AV possui vários algoritmos adicionais de deteção auricular interna, que ao detetarem o movimento cardíaco, fazem com que o dispositivo ajuste a estimulação no ventrículo para coordenar com a aurícula, promovendo, desta forma, a sincronia AV.

Para além disso, o facto de não ter elétrodos, torna este dispositivo menos suscetível a complicações a longo prazo, nomeadamente infeções ou disfunção dos elétrodos.

Para o Dr. Paulo Fontes, Cardiologista responsável pela Equipa de Arritmologia, “este novo modelo permite alargar o espectro de doentes candidatos a implante”, uma vez que inclui os “doentes com alto risco de infeção e/ou sem acessos venosos para implante de um sistema de pacemaker convencional”.

Este novo procedimento reforça a aposta na inovação e tecnologia neste centro hospitalar, sendo uma mais-valia, para todos os doentes que necessitem desta técnica.

