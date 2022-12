Teresa Salgueiro nas comemorações dos 750 anos da outorga do primeiro Foral a Vila Real

O Município de Vila Real vai comemorar os 750 anos da outorga do primeiro Foral a Vila Real no próximo dia 7 de dezembro, às 21h30, no Teatro Municipal, com um concerto de Teresa Salgueiro.

As comemorações têm início, no Museu da Vila Velha, com a inauguração da exposição “Memórias da Vila Velha”, com a distribuição dos álbuns n.º 34 e 35 da colecção Cadernos do Museu do Som e da Imagem, com os títulos “O Cortejo Histórico de 1972” e “Memórias da Vila Velha”. Segue-se, no Teatro Municipal, uma sessão solene de enquadramento histórico e institucional. A entrada é gratuita, com levantamento prévio de bilhetes, máximo de dois por pessoa.

Teresa Salgueiro é uma figura artística impar no nosso país e, desde há quase três décadas, constitui uma imagem emblemática de Portugal, no mundo. O seu percurso na música inicia-se em 1986 quando é convidada para integrar a fundação do grupo Madredeus, gravando 9 discos de música original, criada especificamente para a sua voz. Entre 1987 e 2007, vinte anos de viagem e mais de 5 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo tornaram-nos nos primeiros representantes internacionais da música feita em Portugal depois de Amália Rodrigues. Convites de nomes tão distintos como José Carreras, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Carlos Núnez, Angelo Branduardi ou Zbigniew Preisner confirmaram Teresa Salgueiro como uma das grandes cantoras contemporâneas.

Em 2020, Teresa Salgueiro iniciou o desenho do espectáculo” Por dentro do silêncio”. Os temas da sua criação, a par da grande variedade de autores portugueses que vem interpretando ao longo deste tempo e arranjando à luz da sua linguagem musical, refletem um profundo respeito pela diversidade e riqueza da música portuguesa.