Tília vai ser abatida junto ao Pioledo devido ao risco de queda

Na sequência do processo de monitorização constante e avaliação do risco de queda do coberto arbóreo existente na cidade de Vila Real, os serviços municipais verificaram que uma Tília, localizada no triângulo da Avenida D. Dinis, na zona do Pioledo, não garante a segurança dos cidadãos existindo risco de fratura elevado devido à sua condição de debilidade radicular sujeita a processo degenerativo, pelo que será necessário proceder ao seu abate, nos termos do artigo 23º da Lei 59/2021, de 18 de agosto.

O processo de análise de risco, também designado por avaliação de estabilidade biomecânica, consiste na análise de um conjunto de parâmetros, sendo uns diretamente relacionados com a árvore e outros que, embora não sejam de ordem natural, interferem com ela. O inverno é por si só uma estação caracterizada, em condições normais, pela ocorrência de ventos e chuvas fortes, pelo que as árvores nesta época do ano estão mais sensíveis a estes agentes climáticos. Se a isto acrescentarmos episódios climáticos extraordinários e imprevisíveis, como a seca verificada no verão 2022, estão reunidas as condições perfeitas para a ocorrência de prejuízos mais ou menos sérios em infraestruturas, bens ou mesmo pessoas.

Deste modo, do processo exaustivo de avaliação do risco de queda concluiu-se que, dada a sua estrutura debilitada pela presença de fungo Inonotus spp., com perda de densidade e podridão de degradação de lenho, colocando em causa a resiliência da árvore, não resta outra solução senão a do abate desta Tília, com a devida reposição de outra árvore da mesma espécie.

Reconhecendo a importância crucial desta Tília no Pioledo, como produtora de O2 e na filtração do ar, assegurando a qualidade do ar no local, para além da valorização estética que confere aquela área, o município de Vila Real não pode deixar de colocar em primeiro lugar a segurança de pessoas e bens que, de acordo com o relatório técnico, apenas será garantida com o seu abate.