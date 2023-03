Tomate Coração de Boi: UTAD acolhe ação de formação destinada a produtores

Aprender sobre Tomate Coração de Boi da sementeira à mesa

Aproxima-se a época da sementeira e o início de um novo ciclo do Tomate Coração de Boi. Com o objetivo de valorizar este fruto de sabor inconfundível, que encontra no Douro condições ideais para o seu amadurecimento, a Greengrape, em conjunto com a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) e as Associações de Desenvolvimento da região (Beira Douro, Douro Histórico e Douro Superior), leva a cabo a ação de formação/sensibilização “Da sementeira até à mesa”.

O encontro realiza-se na UTAD, no próximo dia 15 de março, a partir das 9h30, e destina-se desde logo aos hortelãos que ano após ano labutam para conseguirem obter o melhor Tomate Coração de Boi, mas também aos alunos da UTAD e outros interessados. As inscrições são gratuitas.

“Nesta jornada na universidade transmontana vamos aprender a cultivar, a tratar e valorizar as melhores sementes do Tomate Coração de Boi do Douro. O objetivo é tratar questões de fertilidade, sanidade, perceber como os hortelãos produzem o tomate, a origem das sementes que usam, como secam as sementes, o processo de produção, os principais problemas, etc, bem como apoiar os hortelãos a melhorar e valorizar a semente e, consequentemente, a produzirem o melhor fruto”, anuncia Celeste Pereira, líder da Greengrape, empresa de comunicação e animação turística que promove a Festa do Tomate no Douro.

A Greengrape, juntamente com o jornalista Edgardo Pacheco e o especialista em azeite, Francisco Pavão, é responsável pelo projeto de valorização do Tomate Coração de Boi do Douro, que vai já para a sua VIII edição. Este projeto, que tem tido um sucesso crescente, materializa-se num concurso, num encontro que junta produtores de vinhos/tomate e visitantes aficionados por este fruto, bem como na festa do tomate à mesa dos restaurantes referenciais da região, durante todo o mês de agosto. A iniciativa estende-se ainda ao Projeto Capella, que se realiza na aldeia de Arroios (Vila Real), onde ocorre uma prova de tomate, azeite e flor de sal na Capela Barroca e festa com muito tomate à venda e outros produtos do Douro e Trás-os-Montes.

O programa do encontro, que conta com o envolvimento do Departamento de Agronomia da UTAD, inclui também a palestra sobre a “Importância de um produto no desenvolvimento do território – caso de estudo do Tomate Coração de Boi do Douro”, que será apresentada por Luís Tibério, do Departamento de Economia e Sociologia da UTAD.

Além da UTAD, a iniciativa conta com o apoio da Associação Douro Histórico, da Beira Douro – Associação de Desenvolvimento do Vale do Douro e da Associação de Desenvolvimento do Douro Superior e conta com o financiamento do Programa de Desenvolvimento Rural (PDR) 2020.