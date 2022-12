Trabalhadores do Grupo Águas de Portugal em greve amanhã

Os trabalhadores do Grupo Águas de Portugal vão realizar uma greve nacional de 24 horas, amanhã (dia 13), para exigir, entre outras matérias, o aumento imediato dos salários em 120 € para todos, e 900 € de salário mínimo no Grupo AdP; o retomar das negociações; a aplicação global do Acordo Colectivo de Trabalho (ACT) e a sua revisão; assim como a atribuição e regulamentação dos subsídios de Insalubridade, Penosidade e Risco, e de Transporte.

Desde 2009, os trabalhadores do Grupo AdP – Águas de Portugal apenas beneficiaram de um aumento de 20 € (em 2018), aquando da entrada em vigor do ACT, havendo trabalhadores altamente qualificados, com 15 ou 20 anos de serviço, a ganharem o Salário Mínimo Nacional (SMN), sendo que muitos serão, já no início de 2023, “apanhados” pelo novo SMN, ficando assim em iguais condições do que um trabalhador que entre ao serviço da empresa a 1 de Janeiro.

Recentemente, a administração do Grupo AdP avançou com uma proposta, de todo inaceitável, de actualização salarial para este ano de 1,2% (que corresponde à soma dos 0,3% de “aumentos” impostos pelo governo PS na Administração Pública em 2021 e aos 0,9% em 2022), e que só não é risível porque é profundamente injusta e gravosa para os trabalhadores, que, sobretudo ao longo deste ano, têm enfrentado muitas dificuldades devido à subida brutal do custo de vida e à maior taxa de inflação dos últimos 30 anos.

Apesar da total disponibilidade demonstrada pelo STAL e da FIEQUIMETAL para negociar o Caderno Reivindicativo apresentado, a administração do Grupo AdP tem vindo a adiar, de forma sucessiva, esta discussão, de que o mais recente exemplo foi o adiamento (mais um…) da reunião agendada para 7 de Dezembro para dia 25 de Janeiro, dando assim prova cabal de que continua a ignorar as reais dificuldades dos trabalhadores e as suas justas e legítimas aspirações.

O STAL e a FIEQUIMETAL lembram que os trabalhadores têm sido severamente penalizados nos últimos anos por políticas gravosas dos seus direitos laborais, sociais e económicos, pelo que urge a sua valorização, assim como é imperioso travar esta ofensiva e iniciar o caminho da reposição de salários, direitos e condições de trabalho.

GC

Fotografia de arquivo