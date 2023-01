Transição digital em destaque nas “Territory Talks” da UTAD 

O futuro afigura-se cada vez mais social, digital e mobile, mas será que a transição digital vai manter a velocidade vertiginosa na próxima década? Este é o ponto de partida da próxima sessão das “Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)”, a 31 de janeiro. A partir das 18h, António Covas, professor da Universidade do Algarve, vai dinamizar o debate sobre o impacto da transição digital na economia portuguesa e nos seus territórios, explorando os riscos e as oportunidades que acarreta.

Acelerada pela pandemia de Covid-19, a revolução digital tem transformado as vidas dos cidadãos, a economia global, o mercado de trabalho, a mobilidade, o consumo e até o entretenimento. O relatório “A Digitalização do Mundo”, recentemente publicado, revela que mais de 60% do PIB global já é digitalizado, desencadeando operações comerciais e assumindo a dianteira nos modelos de negócios à escala planetária. Nesta sessão das “Territory Talks”, procurar-se-á antecipar alguns desafios que se colocarão a Portugal: a transição digital acentuará a macrocefalia metropolitana e os desequilíbrios territoriais entre os centros urbanos e os espaços rurais? A digitalização da economia e dos processos produtivos (incluindo o teletrabalho) vão criar emprego e riqueza nos territórios rurais de baixa densidade ou acabar com os seus já frágeis tecidos socioeconómicos?

António Covas abordará ainda a Inteligência Artificial, a Internet das Coisas (IoT) ou a computação em nuvem como soluções para interconectar as Smart Cities, promover os territórios inteligentes, agilizar as reações perante emergências, reduzir a poluição ou tornar as energias renováveis mais acessíveis.

De participação gratuita e aberta ao público em geral, o próximo webinar das “Territory Talks” terá transmissão em streaming e moderação dos investigadores do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), Luís Ramos e Lívia Madureira.

GC UTAD