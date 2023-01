Tuna da Universidade Sénior representa Alijó no I Encontro Intermunicipal de Cantadores de Janeiras

No âmbito das comemorações do “Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023”, vai realizar-se o I Encontro Intermunicipal de Cantadores de Janeiras, com grupos dos 19 Municípios que integram a Comunidade Intermunicipal (CIM) do Douro. O Município de Alijó será representado pela Tuna da Universidade Sénior.

O Encontro terá lugar a 29 de janeiro, no Largo da Feira, em Carrazeda de Ansiães. Este é o primeiro de muitos eventos que percorrerão todos os municípios da CIM Douro, ao longo de 2023, e onde a presença dos vinhos do Douro será uma constante.

Ainda no âmbito do “Douro – Cidade Europeia do Vinho 2023”, está a ser desenvolvida uma aplicação móvel com todos os eventos calendarizados ao longo do ano, nos 19 municípios que integram a CIM Douro. Outra das iniciativas será uma ação promocional junto de turistas que chegam ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto.

GC CM