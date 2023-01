“Um Livro com gente dentro” de Manuel Igreja apresentado na Biblioteca Municipal de Mesão Frio

O escritor duriense, Manuel Igreja, um dos dinamizadores das tertúlias que têm vindo a acontecer na Biblioteca Municipal de Mesão Frio, veio apresentar sua obra mais recente, «Um Livro com gente dentro», no passado sábado, 21 de janeiro.

O espaço cultural da nossa Biblioteca voltou a proporcionar um serão único, ao reunir várias dezenas de pessoas com o autor, para uma conversa informal acerca dos temas espelhados neste livro que homenageia e relembra o quotidiano duriense dos anos 1960 e 70 e que dá a conhecer as vivências de um Douro que, como o próprio autor relata, “está a ficar esquecido”.

Carlos Pombo Silva apresentou a obra e o autor, momento após o qual se seguiu uma tertúlia, em que foram partilhadas e abordadas as dificuldades vivenciadas outrora na região, assim como o futuro que se espera para o Douro.

O autor, escritor de diversos artigos de opinião, crónicas, contos e livros, reforçou a identidade única do Douro, acreditando que a sua exclusividade se manterá, pois é feito de personalidades, individualidades e gentes distintas. Manuel Igreja apelou ainda a uma reflexão sobre o que queremos e o que podemos fazer pelo Douro, em vez de questionarmos “o que é que o Douro pode fazer por nós”.

No final, o público presente teve a oportunidade de adquirir o livro autografado por Manuel Igreja, um dos grandes apaixonados pela região duriense. Todos os presentes puderam degustar o Biscoito de Vila Marim e o Vinho generoso da Adega Cooperativa de Mesão Frio, numa noite literária muito interventiva.

A iniciativa contou ainda com uma tradutora de Língua Gestual Portuguesa, que traduziu o evento à nova colaboradora da Biblioteca Municipal de Mesão Frio, num esforço coletivo para tornar este espaço mais inclusivo e acessível a todos os que o visitam e nele trabalham.

A próxima tertúlia a realizar pela Biblioteca Municipal de Mesão Frio será no dia 2 de março e terá como tema principal o comboio, meio de transporte marcante e muito associado ao Douro e às suas gentes. A forma como o caminho-de-ferro faz parte do nosso quotidiano e as relações dos comboios com os livros e a literatura, serão certamente temas em que todos são convidados a partilhar memórias, vivências e textos.