Uma semana para conhecer a ciência e os cientistas da UTAD

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai realizar a partir da próxima segunda-feira (dia 21 de novembro), a Semana da Ciência e Tecnologia 2022, que decorrerá até ao dia 25. Trata-se de uma iniciativa integrada no programa nacional Ciência Viva, que se propõe, ao longo da semana, promover a ciência que se faz em Portugal.

Com total abertura à comunidade, especialmente aos alunos dos ensinos básico e secundário, a UTAD dará a conhecer os seus cientistas, o que investigam e os contributos para o avanço do conhecimento, promoção da cultura científica, progresso e bem-estar da sociedade. As atividades programadas, que decorrerão em vários espaços, fora e dentro do Campus Universitário, pretendem divulgar aos participantes as tendências mais atuais da investigação científica em áreas muito diversas, permitindo estabelecer ligações mais próximas com os atores principais desses processos, que são os investigadores, e, ao mesmo tempo, dar a conhecer como é o dia-a-dia dos cientistas responsáveis pelo desenvolvimento de novos projetos e que impacto têm na sociedade atual.

São várias dezenas as atividades propostas, como sejam oficinas e visitas guiadas, passeios científicos, exposições, palestras e workshops, sendo muito diversificadas as temáticas. E abrangem desde o treino de força em idosos e seus resultados para a saúde, ao papel dos insectos no mundo, o impato das ações climáticas na cultura agrícola, os mitos da doenças infecciosas, os primeiros humanos e as plantas, a rotina e os segredos da vida num laboratório, a investigação de crimes contra animais, o segredo da cultura in vitro das plantas, as tecnologias digitais criando lugares e paisagens reais, entre muitos outros desafios.

As inscrições decorrem aqui: https://eventos.utad.pt/cienciatecnologia/form_insc/

GC UTAD