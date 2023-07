UTAD abre novos cursos para o próximo ano letivo

As licenciaturas em Ciências Biomédicas e em Cultura e Transformação Digital, que vão funcionar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), estreiam-se no próximo Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior (CNAES). Com estas novas ofertas, são 37 as opções de primeiro ciclo disponíveis na academia transmontana.

“É mais um passo na reestruturação da oferta formativa da UTAD de acordo com o plano estratégico aprovado para o mandato 2021-25”, refere o reitor Emídio Gomes.

A nova licenciatura em Ciências Biomédicas vem consolidar a aposta da UTAD no conceito “Uma Só Saúde”. Com um plano de estudos assente nas várias subáreas da Biologia, da Bioquímica e das Ciências da Vida (como a Genética, a Microbiologia, a Imunologia, a Embriologia, a Histologia, a Anatomia e a Fisiologia, entre outras), os futuros estudantes vão ser capazes de responder aos principais desafios científico-tecnológicos numa perspetiva holística “molécula-célula-sistema-organismo”, abarcando as diferentes etapas da prevenção da saúde, à deteção de patologias e respetivo tratamento. Este curso oferece ainda uma componente prática que permitirá contactar com a investigação mais recente nas Ciências Biomédicas.

Cultura e Transformação Digital é a licenciatura que se propõe capacitar os futuros estudantes para a utilização da realidade virtual e das ferramentas digitais como forma de promoção e divulgação dos bens culturais, nomeadamente no âmbito do património. Assegurar a gestão, a preservação, o arquivo e a divulgação de diferentes acervos documentais e criar diferentes conteúdos para a implementação digital em ambientes culturais e patrimoniais são outros dos desafios desta nova oferta da UTAD.

Com a duração de três anos, estes novos cursos vão estar disponíveis já na 1ª fase de acesso do CNAES, cujas candidaturas decorrem de 24 de julho a 7 de agosto.