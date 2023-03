UTAD abriu as inscrições para cidadãos maiores de 23 anos

Apostada em contribuir para um aumento da oferta formativa junto da comunidade e para o reconhecimento das competências pessoais e profissionais adquiridas ao longo da vida, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) vai abrir, mais uma vez, as candidaturas para os seus cursos de licenciatura a cidadãos maiores de 23 anos.

Este desafio é lançado a cidadãos que não sejam titulares da habilitação de acesso ao curso pretendido pelo regime geral de acesso ao ensino superior, mesmo que não tenham completado o Ensino Básico e Secundário. As inscrições abriram hoje (dia 15 de março) e decorrem até 28 de abril.

Os cidadãos nestas condições podem inscrever-se via online, através de link disponibilizado pelos Serviços Académicos, no sítio eletrónico da UTAD (www.utad.pt), para a realização das Provas Especialmente Adequadas Destinadas a Avaliar a Capacidade para a Frequência de Cursos Superiores na UTAD dos Maiores de 23 Anos. Estas provas constam da apreciação do currículo escolar e profissional do candidato, da realização de uma entrevista e da realização de uma prova específica à sua escolha de entre o elenco disponibilizado para o efeito, em função do curso pretendido. A aprovação concede habilitação de acesso adequada para que possa candidatar-se ao curso para o qual realizou provas, através do Concurso Especial de Acesso e Ingresso ao Ensino Superior para Maiores de 23 Anos.