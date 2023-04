UTAD acolhe 2º edição das “Jornadas do Jornalismo”

Nos passados dias 20 e 21 de março, o Complexo Laboratorial da UTAD recebeu a segunda edição das “Jornadas do Jornalismo”, organizadas pelo Jornal Académico O Torgador. O evento contou com um painel de oradores profissionais na área da comunicação, nomeadamente na vertente do jornalismo, que tiveram a oportunidade de expor aos participantes as tarefas inerentes ao seu ofício. Sérgio Mota, Diretor de Comunicação do Grupo Desportivo de Chaves; Tânia Rei, Jornalista da TVI e Maria Lopes, Jornalista do Público foram alguns dos palestrantes presentes num evento que abrangeu o jornalismo em todas as suas vertentes, desde o impresso à televisão.

“As Jornadas são um evento muito importante para a academia por possibilitar um contacto mais próximo com os profissionais do jornalismo, que pode resultar num esclarecimento mais aprofundado de dúvidas por parte dos estudantes ou, até mesmo, em oportunidades de estágio.”, realçou a Diretora do Jornal Académico, Ana Rita Cunha.

A segunda edição das “Jornadas do Jornalismo” decorreu em moldes ligeiramente diferentes da edição anterior, sendo que esta contou com mais um dia no programa. Ana Rita Cunha, Diretora d’O Torgador, mencionou que “a ambição passava por ter dois dias de Jornadas de modo a conseguir oferecer mais palestras e workshops”.

A Diretora do Jornal Académico destacou, ainda, o “balanço positivo” do evento que contou com uma “adesão incrível, incluindo participantes de outros cursos além de Ciências da Comunicação, o que revela o impacto do jornal na academia”.

A próxima edição das Jornadas do Jornalismo ainda não tem data marcada.

Sara Fardilhas