UTAD ajuda a recolher 300 kg de lixo eletrónico

Em apenas um mês, a comunidade académica da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) entregou cerca de 300 quilogramas de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, que, depois de reciclados, vão ajudar crianças com doenças raras e oncológicas a terem um Natal mais Feliz.

A 15 de novembro, foram distribuídos recetáculos pelo campus para recolher os Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos trazidos de casa. Paralelamente, foram recolhidos os que a UTAD já tinha destinado para abate. Assim, ao equipamento informático obsoleto ou sem concerto juntaram-se retroprojetores e pequenos eletrodomésticos (ventiladores, máquinas de café, chaleiras, etc.).

A UTAD associou-se, assim, à Campanha de Natal da E-CYCLE – Associação de Produtores de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos, que se compromete a converter num valor monetário a quantidade de resíduos recolhida. O donativo será entregue à associação “Espinho Solidário”, que apoia crianças com doenças raras e oncológicas. “As organizações socialmente responsáveis, como a UTAD, devem colocar em prática atitudes que promovam o bem-estar, nomeadamente as que contribuem para o benefício da sociedade e também do meio ambiente”, frisa Cristina Matos, assessora da Reitoria da UTAD para a área do ambiente.

GCI UTAD