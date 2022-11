UTAD: Cátedra José Saramago – a viagem de 376 dias 

Assinala-se hoje, 16 de novembro, o centenário do nascimento de José Saramago, quando está cumprido mais de um ano de atividades da Cátedra que lhe é dedicada na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD).

“Esta é a primeira Cátedra em território nacional que tem como patrono o único Prémio Nobel da Literatura de Língua Portuguesa e que se constitui já como uma referência no panorama académico, científico e cultural dentro e fora do País”, sublinha Carlos Nogueira, coordenador da Cátedra da UTAD.

Cumprindo o que está consignado nos Estatutos e no programa oficial das celebrações do centenário, a Cátedra José Saramago tem promovido “Leituras Centenárias” em estabelecimentos de ensino em Trás-os-Montes e Alto Douro, servindo de ponto de partida para outras manifestações como exposições de trabalhos artísticos centradas na obra de José Saramago, no seu pensamento, na sua ação cívica.

Paralelamente, a UTAD acolheu a visita de várias escolas desde o pré-escolar ao ensino secundário, envolvendo algumas centenas de crianças e jovens. “Têm sido aulas dinâmicas, de espírito livre, com intervenções inteligentes e vivas de quem já percebeu que a liberdade não é uma garantia; temos de a construir e defender. Estes leitores de hoje vão ser leitores amanhã e são embaixadores de Saramago em casa, na família, nos grupos de amigos”, destaca Carlos Nogueira.

Com mais de uma centena e meia de produções científicas (livros, artigos, recensões, conferências), a Cátedra José Saramago tem tido uma participação ativa junto de entidades como a Fundação Calouste Gulbenkian, a Fundação José Saramago, o Instituto Camões, a Livraria Lello, autarquias e universidades (portuguesas e estrangeiras). A Cátedra organizou, ainda, a visita de Violante Saramago Matos à UTAD, para a primeira apresentação em Trás-os-Montes do seu livro “De Memórias nos Fazemos”. É ainda de destacar o ensaio “José Saramago: a Literatura e o Mal”, assinado por Carlos Nogueira, que foi recentemente distinguido com o Prémio Vergílio Ferreira.

Constituída a 5 de novembro de 2021, a Cátedra José Saramago resulta de um convénio assinado pela UTAD, pela Fundação José Saramago e pela Livraria Lello.

GC UTAD