UTAD: das melhores ideias ao negócio 

Até 7 de maio, a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a receber candidaturas ao INOV@UTAD, o concurso que vai atribuir cinco mil euros às melhores ideias de negócio.

“Pelo segundo ano consecutivo, vamos premiar ideias e projetos aos quais se perspetiva a criação de negócios em áreas diferenciadas, com enfoque no conhecimento, na investigação e nas novas tecnologias com elevado potencial de crescimento e impacto positivo na sociedade”, afirma o Vice-Reitor para a Inovação, transferência de Tecnologia e Universidade Digital, João Barroso.

À melhor ideia de negócio, o INOV@UTAD atribui um prémio de três mil euros, já o segundo e o terceiro classificados receberão, respetivamente, 1 500 euros e 500 euros. Haverá ainda o “Prémio + Inovação”, que distinguirá a ideia mais inovadora com uma menção honrosa.

Organizado pelo Centro de Inovação e Desenvolvimento (CIDE) da UTAD, este concurso destina-se equipas até um máximo de cinco elementos, sendo que pelo menos um dos elementos tem de ser membro de uma comunidade específica (alunos, ex-alunos, docentes, investigadores, bolseiros ou colaboradores) da UTAD. Os interessados podem aceder ao regulamento e ao formulário de candidatura em https://cide.utad.pt/inov.

Grau de inovação, desenvolvimento da ideia, potencial de mercado, impacto na sociedade, capacidade da equipa e qualidade da comunicação são os critérios que vão ser ponderados pelo júri na sessão final do concurso, a 10 de maio na UTAD. Os vencedores serão apoiados no desenvolvimento dos seus projetos e representarão a academia transmontana, em junho, na final nacional do projeto UI-CAN – Universidades como Interface para o Empreendedorismo.

INOV@UTAD desafia inovação e empreendedorismo

Com o objetivo de promover o desenvolvimento de competências e atitudes empreendedoras, o INOV@UTAD é um concurso que procura identificar e premiar ideias inovadoras e com potencial para gerar negócios de elevado crescimento e com impacto positivo na sociedade.

O INOV@UTAD vai proporcionar, aos projetos finalistas, apoio especializado no desenvolvimento das suas ideias, bem como na representação da UTAD nas missões aos ecossistemas empreendedores nacionais e internacionais.

Inseridas no âmbito do projeto UI-CAN – Universidades como Interface para o Empreendedorismo, estas iniciativas têm como principal objetivo é promover o espírito empreendedor, mobilizando o conhecimento universitário para a criação de novas empresas que respondam aos desafios sociais, alinhando-se com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável.

Cofinanciado pelo COMPETE 2020 (operação POCI-03-33B5-FSE-071850), através do Fundo Social Europeu (FSE), o projeto UI-CAN agrega os gabinetes de apoio ao empreendedorismo e transferência de tecnologia das universidades de Aveiro, Beira Interior, Coimbra, Évora, Minho, Porto e Trás-os-Montes e Alto Douro.

