UTAD em destaque em mais um Ranking internacional

O World University Rankings 2023 da Times Higher Education volta a colocar a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), sediada em Vila Real, entre as 14 melhores instituições de ensino superiores portuguesas, num universo de 1.799 melhores universidades do mundo em 104 países, sendo mais 200 universidades do que no ranking do ano passado. A UTAD melhora a sua classificação em dois indicadores fundamentais, de entre cinco avaliados: o “Industry Income” (rendimento industrial ou transferência de conhecimentos) e o “International Outlook” (projeção internacional), passando de 34,8 para 36,9 e de 43,4 para 44,2 pontos, respetivamente.

De assinalar que o “Industry Income” reflete a capacidade de uma universidade na transferência de conhecimentos e na ajuda que presta à sociedade em geral e à indústria em particular, com a apresentação de novas soluções industriais, registo de patentes, consultoria externa, etc. O “International Outlook” mede a proporção do número de estudantes internacionais, de staff internacional com os nacionais e o número de publicações científicas com pelo menos um coautor de uma instituição internacional. A Times Higher Education pretende acrescentar um novo parâmetro sobre o número de estudantes nacionais em programas de mobilidade e intercâmbio internacionais, pois entende que a internacionalização fortalece profundamente as universidades e que o conhecimento é, por natureza, global e a cooperação de pessoas de diferentes origens faz com que haja um melhor enquadramento de aprendizagem e de investigação.

Nesta edição, a UTAD também se destacou no parâmetro “Research” (Investigação), ficando no top 10 de entre as 14 instituições portuguesas classificadas.

GCi