UTAD estreita cooperação com o Grupo Jerónimo Martins

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) assinou no dia 17 de março um protocolo de cooperação com o Grupo Empresarial Jerónimo Martins, visando aprofundar relações de colaboração em atividades de carácter técnico-científico e de investigação e fomentar uma cultura de inovação e cooperação entre o grupo empresarial e a Universidade.

A realização de estágios de integração na vida ativa de jovens diplomados pela UTAD, bem como a colaboração mútua em seminários e iniciativas públicas, execução de projetos científicos, teses académicas em ambiente empresarial, atribuição de bolsas de licenciatura, bolsas de mérito e de investigação em mestrados e doutoramentos que visam a investigação aplicada, são alguns dos objetivos práticos previstos nesta cooperação.

Assinaram o protocolo, pela UTAD, o seu reitor, Emídio Gomes, e pelo Grupo Empresarial Jerónimo Martins, Joana Loureiro, Head of Talent Acquisition & Employer Branding daquela organização.

No ato formal de assinatura, reitor da UTAD realçou a importância desta cooperação com um grupo empresarial que é “uma referência no sector agro-alimentar, um sector que é também a semente desta Universidade”, uma semente que “frutificou de forma muito expressiva e que permite hoje a afirmação da instituição no panorama do ensino superior”. Emídio Gomes manifestou também o desejo de que “esta relação seja algo muito sólido”, lembrando que “o protocolo é muito abrangente e abre caminho a muitas oportunidades que aproveitaremos”.

A representante da Jerónimo Martins, por sua vez, deu testemunho do grande interesse do seu grupo empresarial numa proximidade com o meio académico, lembrando a sua longa história de parcerias com as universidades, como forma de potenciar uma experiência académicas mais próxima do mundo empresarial. “É importante que estas cooperações sejam formalizadas”, expressou Joana Loureiro, sublinhando ao mesmo tempo o interesse em aprofundar esta cooperação com a UTAD.