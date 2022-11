UTAD na celebração dos 400 anos do nascimento de Molière

A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) está a organizar, juntamente com a Universidade do Algarve, a comemoração dos 400 anos do nascimento de Molière, o génio francês da comédia que é também um dos nomes maiores da literatura mundial.

A celebração pelas duas universidades decorre, ao longo de três dias, com a realização do Congresso Internacional Interuniversitário “La fortune de Molière: répertoires, mythes et interprétations”. O primeiro momento, que conta com especialistas de renome na área, acontece nos dias 21 e 22 de novembro, na Universidade do Algarve (UAlg-Campus de Gambelas), promovido pela Faculdade de Ciências Humanas e Sociais.

O segundo momento terá lugar, no dia 24 de novembro, na UTAD, no auditório 1.11 da Escola de Ciências Humanas e Sociais, que tem a responsabilidade da respectiva organização. Este Congresso é organizado por Ana Clara Santos (UAlg-ECHS), Ana Alexandra Carvalho (UAlg-ECHS), Natália Amarante (UTAD-ECHS), Maria Luísa de Castro Soares (UTAD-ECHS), conta com a colaboração da companhia Les Comédiens voyageurs: “Le Molière imaginaire” e tem o apoio de APEF, IFP, CIAC/UALg, CET/FLUL, CEL/UTAD e Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT).

Assinale-se que Jean Baptiste Poquelin de Molière nasceu a 15 de janeiro de 1622, em Paris. Foi simultaneamente autor, diretor teatral e ator, enquanto intérprete das principais personagens da maioria das suas peças. Considerado o autor francófono mais traduzido e interpretado em todo o mundo, escreveu cerca de 30 comédias em verso e prosa, entre as quais se destacam “O Misantropo”, “O Avarento”, “O Doente Imaginário”, “O Tartufo” e “A Escola de Mulheres”.

