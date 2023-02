UTAD prepara ‘Welcome Week’ para estudantes internacionais

Arranca na próxima segunda-feira, 20, a “Welcome Week” para uma centena de estudantes que escolheu a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) como destino para a sua experiência internacional. Oriundos de 17 países, vão frequentar o 2º semestre na academia transmontana, que no ano letivo 2022-23 regista um total de 772 estudantes ao abrigo de programas internacionais de mobilidade no Ensino Superior.

“Depois de termos tido cerca de uma centena de alunos no 1º semestre, esperamos receber 98 novos estudantes do programa Erasmus. Por isso, preparámos cinco dias de atividades culturais, desportivas e lúdicas para que possam integrar-se na comunidade académica, conhecer a cidade de Vila Real e a hospitalidade das suas gentes”, refere o vice-reitor para a Internacionalização, Luís Ramos.

Para dar aos estudantes as ferramentas necessárias para se adaptarem à vida académica e cultural, a “UTAD Welcome Week” inclui várias atividades: visitas guiadas ao ecocampus para conhecer alguns serviços de apoio e infraestruturas, desafios desportivos, baile de Carnaval, tour pelos jardins e pelo Palácio de Mateus (classificado como monumento nacional), a partilha intercultural do “Nation to Nation”, momentos de diversão. Do programa, destaca-se a receção oficial no dia 22 de fevereiro, no auditório da Escola de Ciências e Tecnologia, sendo oferecido um almoço comunitário na Cantina de Prados. Também a autarquia de Vila Real receberá os novos estudantes da UTAD a 24 de fevereiro, brindando-os com um Porto de Honra.

Ao abrigo dos programas de mobilidade, a UTAD vai receber alunos vindos de países como Alemanha, Bélgica, Brasil, Cabo Verde, Croácia, Eslováquia, Eslovénia, Espanha, Estónia, França, Grécia, Itália, Lituânia, Polónia, República Checa, Roménia e Turquia. Psicologia, Genética e Biotecnologia e Engenharia Agronómica são os cursos que ocupam o top 3 das preferências.

Promovida pelo Gabinete de Relações Internacionais e Mobilidade da UTAD em estreita colaboração com a Erasmus Student Network (ESN), a “Welcome Week” proporciona, a cada semestre, uma experiência única e útil para os estudantes Erasmus que chegam à instituição.

“O apoio da presidente da ESN, Isabel Vaz de Carvalho, tem sido fundamental, sobretudo no apoio à receção e no acompanhamento destes estudantes. Em conjunto, temos trabalhado para proporcionar uma plena integração académica, social e cultural dos novos estudantes para que levem da UTAD a sua melhor experiência de intercâmbio”, conclui o vice-reitor para a Internacionalização.

GC UTAD