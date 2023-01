UTAD recebe Encontro Anual de Economia Política

A Associação Portuguesa de Economia Política e o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD) promovem o 6º Encontro Anual de Economia Política que vai ter lugar na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD), nos dias 26 a 28 de janeiro de 2023, subordinado ao tema Dependências, Assimetrias e Territórios.

O Encontro deste ano conta com a participação de Keynote Speakers vindos do King’s College London, Lund University, Radboud University, Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, CES – Universidade de Coimbra e do ISEG, que debaterão os desafios que as Dependências e Assimetrias colocam às políticas públicas. Nas mais de 20 sessões paralelas e painéis temáticos conta-se a presença de perto de uma centena de investigadores de universidades portuguesas e estrangeiras bem como de forças políticas nacionais.

O primeiro dia do Encontro é preenchido integralmente com a Escola de Inverno, dirigida a jovens investigadores que, partindo do tema geral debaterão o papel da Economia Política Crítica e as alterações climáticas enquanto fenómeno intrínseco ao capitalismo e às escolhas inerentes a um sistema assente numa miríade de desigualdades.

GCI UTAD