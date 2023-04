UTAD será palco nacional do Dia do Pensamento Crítico

Vindos de Lisboa, Guarda, Gandra e Vila Real, 60 estudantes dos ensinos secundário e universitário vão encontrar-se, a 19 de abril, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro (UTAD) para pensar criticamente alguns problemas globais. A 4ª edição do “Dia do Pensamento Crítico”, que conta com o envolvimento de mais três instituições de Ensino Superior, terá lugar no polo II da Escola de Ciências e Tecnologia, entre as 9h e as 17h.

Perante o desafio de encontrarem soluções para problemas como a água, o desperdício alimentar, o envelhecimento demográfico, a crise climática e o movimento estudantil, os estudantes de cada instituição de Ensino Superior trazem, à UTAD, as suas melhores ideias. Caberá ao júri de especialistas avaliá-las para eleger a “melhor” solução para cada cenário apresentado.

Promovida pelo Grupo do Pensamento Crítico e Criativo da UTAD (webPACT), a iniciativa do “Dia do Pensamento Crítico” envolveu um total de 280 estudantes nas sessões realizadas na Cooperativa de Ensino Superior Politécnico e Universitário (CESPU) – Polo de Gandra (16 de fevereiro), na UTAD (28 de fevereiro), na Universidade Lusófona – Polo de Lisboa (2 de março), na Escola Superior de Turismo e Hotelaria do Instituto Politécnico da Guarda (8 de março).

GCI UTAD