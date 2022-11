UTAD: “Territory Talks” antecipam como será a agricultura e a alimentação em 2050

Da terra à mesa, há todo um caminho (des)conhecido que vai moldar o futuro da agricultura e da alimentação a nível global. Por isso, Lorenzo Giovanni Bellù, economista da Rede de Prospetiva Estratégica das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), é o convidado da próxima sessão das “Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)”, agendada para 15 de novembro.

Nos próximos 30 anos, como é que será o futuro da alimentação e da agricultura em Portugal e no Mundo? Esta é a questão que vai alimentar a discussão, a partir das 18h, em ambiente online e com transmissão em streaming.

Economista sénior do Ponto Focal da Rede de Prospetiva Estratégica das Nações Unidas para a FAO, Lorenzo Giovanni Bellù vai apresentar alguns dados do relatório “Futuro da Alimentação e da Agricultura: Caminhos Alternativos até 2050”.

As incertezas que envolvem as dinâmicas demográficas, a escolha de diferentes dietas, o progresso tecnológico, a distribuição de rendimentos, a disponibilidade dos recursos naturais, as alterações climáticas e até a própria sustentabilidade da paz vão ser fatores decisivos num cenário prospetivo. Neste webinar, far-se-á um exercício de previsão que esboça cenários alternativos e destaca potenciais caminhos para os sistemas alimentares e agrícolas a nível regional, nacional e global.

Com moderação dos investigadores do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), Luís Ramos e Lívia Madureira, a próxima sessão “Territory Talks” será aberta à participação de todos e gratuita.

“Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)” até 2023

Organizadas no âmbito do 20º aniversário do Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento (CETRAD), as “Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)” procuram traçar uma visão prospetiva dos territórios, pela voz de um conjunto de especialistas.

Até meados de 2023, as “Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)” vão contribuir para (re)pensar o lugar que os territórios podem e devem ocupar na construção de um cenário prospetivo, desejável e possível para Portugal, à luz dos grandes desafios societais, ambientais e tecnológicos do século XXI (a crise climática e a transição energética, o uso eficiente de recursos e a conservação da biodiversidade, a crise demográfica e a renovação geracional, a transformação digital da sociedade e da economia, a reconfiguração do modelo de globalização e a reindustrialização, os novos modelos para o trabalho e para a mobilidade dos indivíduos e das empresas, a crise da democracia, o futuro da agricultura e da alimentação, entre outros). As “Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)” serão retomadas no início do próximo ano.

Lorenzo Giovanni Bellù

O convidado da próxima sessão do ciclo “Territory Talks – Conversas sobre o(s) Futuro(s) do(s) Território(s)” é, desde 2000, economista sénior do Ponto Focal da Rede de Prospetiva Estratégica das Nações Unidas para a FAO. Foi responsável pela coordenação técnica do estudo prospetivo apresentado no relatório “The future of food and agriculture – Trends and challenges”.

Doutorado em Política Económica pela Universidade Católica de Milão, Lorenzo Giovanni Bellù possui uma larga experiência de trabalho num vasto conjunto de contextos geográficos (em países do Médio Oriente, da Europa, da Ásia e da África, nomeadamente em Marrocos, Tunísia, Síria, Quénia, Burkina Faso, Serra Leoa, Rússia, Vietname, Bangladesh, etc.).

As suas principais áreas de especialização e de trabalho incluem: processos de desenvolvimento a nível global e nacional e implicações relacionadas para a alimentação e agricultura; avaliação do impacto socioeconómico e ambiental das políticas; análise das interdependências, contribuições e limites do desenvolvimento agrícola e das políticas agrícolas para a redução da pobreza e segurança alimentar no ambiente global em mudança.

GC UTAD