Utente da Misericórdia de Lamego festeja 102 anos

Sabina de Jesus Almeida celebrou esta semana 102 anos de vida, rodeada de muitos afetos e manifestações de carinho.

Solteira, esta antiga modista da Rua Nova é utente do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Lamego, desde janeiro de 2019. Festejou mais um aniversário com muita saúde e na companhia da família.

Revela que o segredo da sua longevidade é a “proteção de Deus”. Agradece ainda todas as alegrias que a vida lhe proporcionou ao longo de tantos anos.

A direção técnica e as colaboradoras do Lar de Arneirós prepararam-lhe uma bonita festa de aniversário para festejar esta data tão especial. Os restantes utentes da instituição também cantaram os “Parabéns a Você”.

A Misericórdia de Lamego tem no seu lar uma outra utente centenária. Umbelina Costa completou, em fevereiro último, 104 anos de vida, um feito raro.

GC SCM