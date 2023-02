Utente do Lar da Misericórdia de Lamego celebra 104 anos

Completar 104 anos de vida é um grande feito. Umbelina Costa chegou a esta bonita idade com um sorriso no rosto e vontade de continuar a viver por ter alguns sonhos ainda por realizar. Não revela, no entanto, o segredo da sua longevidade.

A Santa Casa da Misericórdia de Lamego preparou para esta utente do Lar de Arneirós uma grande festa com o objetivo de celebrar a sua bonita história de vida. Aqui, vivem mais idosos centenários.

Familiares, colaboradores da instituição e outros utentes uniram-se à volta da aniversariante para cantarem, a uma só voz, os “Parabéns a Você”. Não faltou alegria e boa disposição durante a confraternização, animada pelo Grupo de Cavaquinhos da Universidade Sénior Jerónimo Cardoso.

A família afirma que Umbelina é um exemplo de vida e um orgulho, encarando a vida sempre com otimismo.

“Felicito a D. Umbelina pelos seus 104 anos de vida, um marco muito importante na sua vida e uma grande prova de resistência. Os profissionais da Misericórdia de Lamego continuarão, com todo o carinho, a rodeá-la dos maiores cuidados e atenções”, afirma o Provedor António Carreira.

GC SCM