Utentes da ACAPO visitam Centro Cultural e Regional de Vila Real

Ao abrigo da parceria estabelecida entre o Centro Cultural Regional de Vila Real e a Delegação de Vila Real da Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO) realizou-se, no passado dia doze de novembro, nas instalações do Centro Cultural de Vila Real, a comemoração do São Martinho promovida, para os seus utentes, pela Delegação de Vila Real da ACAPO.

O evento teve início com os agradecimentos proferidos pelo diretor do Centro Cultural seguindo-se a atuação da Tuna de Cavaquinhos da Universidade Sénior, a qual funciona nas instalações do referido Centro. A tuna apresentou o seu reportório habitual, composto por cantares tradicionais que envolveu todos os presentes que prontamente se juntaram às músicas, cantando e batendo palmas.

Seguidamente, e tendo como guia o diretor do Centro Cultural, os utentes da ACAPO e seus cuidadores visitaram o Museu Etnográfico a funcionar nos baixos do edifício. O diretor iniciou a visita fazendo uma breve descrição histórica deste espaço passando, em seguida, à mostra das instalações do mesmo, identificando o acerbo presente em cada uma das três salas que o compõem. Foi notório o interesse revelado ao longo desta visita, pois embora pequeno, o Museu Etnográfico merecia alguma divulgação no roteiro turístico desta cidade e maior apoio por parte das instituições de cultura e do Município.

Este evento terminou com um lanche partilhado e a degustação das tradicionais castanhas assadas trazidas pela ACAPO e servido nas instalações do Centro Cultural.

Adriano Bento