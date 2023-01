Valpaços: cantaram-se as Janeiras nos Paços do Concelho

A Câmara Municipal de Valpaços tem recebido, ao longo do mês de Janeiro, diversas associações e entidades do Concelho que, equipadas dos mais diversos instrumentos musicais, animaram os Paços do Concelho entoando as Janeiras.

Amílcar Almeida, Presidente da Câmara Municipal de Valpaços, agradeceu a presença de todos, salientando a importância destas iniciativas para o setor cultural do nosso Concelho, por se transmitirem ensinamentos de geração em geração.

O edifício encheu-se de música e alegria, consolidando, assim, o sucesso destas atividades no seio da comunidade.

“É muito bom estar entre vós”, acrescentou o edil Valpacense, reforçando os votos de bom ano 2023 a todos os presentes.

O cantar das Janeiras, que se prolonga durante todo o mês de Janeiro, é o recordar de uma tradição que perdura no tempo e traz nostalgia a todos os envolvidos.