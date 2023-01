Valpaços: GNR deteta 27 infrações em ação de fiscalização a animais de companhia

O Comando Territorial de Vila Real, através do Núcleo de Proteção Ambiental (NPA) de Chaves, no dia 23 de janeiro, realizou uma ação de fiscalização a animais de companhia, no concelho de Valpaços.

Na sequência de uma denúncia de maus tratos a animais de companhia que se encontravam alojados em barracões, os elementos do NPA deslocaram-se ao local, onde foi possível confirmar a presença de 15 canídeos, abrigados em duas áreas distintas.

No seguimento da ação e após diligências realizadas em conjunto com o Serviço de Veterinária do Município de Valpaços, foram identificadas 27 infrações referentes a nove animais, tendo sido elaborados os respetivos autos de contraordenação, destacando-se os seguintes: nove por falta de registo; nove por falta de chip de identificação en ove por falta de vacina antirrábica.

A Guarda Nacional Republicana, através do Serviço da Proteção da Natureza e do Ambiente (SEPNA), tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de situações de âmbito ambiental. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas.

GC