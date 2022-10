“Viagem a Portugal” estreou na RTP com passagem por Murça

Série “Viagem a Portugal” com Fábio Porchat estreou na RTP no passado sábado

Estreou no passado sábado na RTP, a série televisiva “Viagem a Portugal”, que leva o ator brasileiro Fábio Porchat pelos caminhos percorridos pelo escritor José Saramago, entre 1979 e 1980, com o propósito do Prémio Nobel da Literatura de escrever um livro, na altura uma encomenda do Circulo de Leitores.

No primeiro episódio desta série, Murça foi passagem obrigatória que aconteceu pela primeira vez com José Saramago já lá vão quarenta anos. Já na época o Prémio Nobel da Literatura “elogiou muito o povo de Murça, pelo seu bom humor”.

A série percorre geograficamente a obra de Saramago através do olhar curioso e divertido de Fábio Porchat.

Viajamos pelos passos do Nobel à procura de um Portugal desconhecido, mas que queremos descobrir através das suas gentes e lugares, da sua arquitetura e das suas paisagens.

Este é um programa que se enquadra nas comemorações do centenário do nascimento de José Saramago e assinala também a reedição da obra editada exatamente há 40 anos”.

O programa conta com a produção da Zerkalo Pictures para a RTP, a série conta com apresentação de Porchat, realização de Ivan Dias e guião de Susana Verde. A música original é do argentino Gustavo Santaolalla e a banda sonora de Amadeu Magalhães.