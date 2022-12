VII Seminário da Igualdade decorreu em Vila Real

Decorreu no passado dia 21 de novembro, nos claustros do edifício do ex-Governo Civil o VII Seminário da Igualdade, que contou com a participação de 70 pessoas.

Esta iniciativa iniciou com a performance “Vertigem”, executada por alunos do curso de Artes da Escola Secundária Camilo Castelo Branco, em colaboração com a companhia de Teatro Urze, seguindo-se os trabalhos do seminário propriamente dito.

A Vereadora da Ação Social e Igualdade, Mara Minhava, abriu a sessão, referindo que o Município tem procurado integrar a temática da igualdade em todas as políticas, programas e projetos, pelo que tem trabalhado em cooperação com a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG). Referiu também que 2023 será o ano de plena implementação do Plano Municipal para a Igualdade, enquanto documento estratégico enquadrador e promotor da coesão social e como um instrumento para a redução das desigualdades no território.

Depois das alocuções iniciais de abertura do seminário, a cargo do Pelouro da Igualdade e da Divisão de Ação Social e da Saúde do Município de Vila Real e da pró-reitora para a Saúde e Bem-estar da UTAD, seguiu-se a intervenção dos oradores convidados, que trouxeram à reflexão temáticas atuais no âmbito da Igualdade, nomeadamente sobre a igualdade na perspetiva da Justiça, bem como a apresentação de um projeto ativista em igualdade – “Projeto Identidade” e do Plano de Igualdade da UTAD. A este painel seguiu-se um debate extremamente participado. Os trabalhos foram encerrados pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género.