Vila Pouca de Aguiar e Vila Real com 2 projetos candidatos a prémio na área da reciclagem

As comunidades de Vila Pouca de Aguiar e Vila Real responderam positivamente ao desafio lançado pela Sociedade Ponto Verde e integram a lista de candidaturas ao prémio “Junta-te ao Gervásio”. No total são 2 os projetos na área da Reciclagem e da Economia Circular desenvolvidos no distrito de Vila Real que foram inscritos em 2 das 3 categorias deste concurso, “Cidadania Social” e “Juntas de Freguesia”.

A revolução na forma de reciclar o plástico é uma das iniciativas que se encontra neste grupo de projetos.

Recorde-se que o prémio “Junta-te ao Gervásio” é promovido pela Sociedade Ponto Verde com o objetivo de distinguir o que de melhor se faz dentro das comunidades locais e dar visibilidade às boas práticas na área da Reciclagem de embalagens e da Economia Circular, uma vez que poderão servir de referência, enquanto aceleradores de imaginação à replicabilidade noutros contextos comunitários.

Nesta primeira edição, a Sociedade Ponto Verde recebeu um total de 173 candidaturas, das quais 60 integram a categoria “Cidadania Social” (pessoas singulares), 58 a categoria “Juntas de Freguesia” e 55 a categoria “Entidades de Proximidade” (associações e organizações).

Terminado este período de candidaturas, inicia-se agora a fase de avaliação de todos os projetos pelo ISCTE Executive Education que, enquanto Knowledge Partner do Prémio, vai selecionar o grupo de 15 finalistas de onde vão ser eleitos os grandes vencedores e anunciadas as menções honrosas, após seleção pelo júri do “Junta-te ao Gervásio”.

O caráter inovador do projeto, o seu impacto económico, social e ambiental na comunidade local, e o facto de incentivar a prática da reciclagem de embalagens são alguns dos critérios considerados para a atribuição dos prémios.

Os vencedores de cada categoria vão ser conhecidos numa cerimónia, que vai acontecer em Lisboa, no final de janeiro do próximo ano.

Na categoria “Juntas de Freguesias”, ao 1º lugar será entregue como prémio uma escultura inédita da autoria da artista plástica Cristina Rodrigues, que está a ser criada a partir de milhares de embalagens e sobras de plástico, para instalação na localidade vencedora. Haverá ainda lugar a 9 menções honrosas.

Já para as categorias “Entidades de Proximidade” e “Cidadania Social”, está previsto um top 3 com atribuição de prémios monetários que perfazem um total de 15.000€, destinados a novos projetos ou a dar continuidade aos projetos desenvolvidos neste âmbito, além de menções honrosas, duas em cada categoria.

“O balanço que fazemos desta primeira edição do ‘Junta-te ao Gervásio’ é bastante positivo. Incentivámos os portugueses a partilharem os seus projetos na área da Reciclagem, desde que feitos em benefício das suas comunidades, e o que verificamos é que há trabalho feito de grande qualidade e com um empenho notável das forças vivas locais,” refere Ana Trigo Morais, CEO da Sociedade Ponto Verde.

“A SPV dá, assim, continuidade ao trabalho de proximidade que tem vindo a estabelecer com as comunidades em todo o território nacional. Vamos agora entrar numa nova fase, cabendo ao júri a tarefa de selecionar os vencedores. Além dos prémios pecuniários, vamos oferecer uma obra de arte inédita à Junta de Freguesia que mais se destacar na sua categoria. É um prémio que sensibiliza para a Reciclagem e para o problema da poluição dos oceanos, já que é construído a partir de várias centenas de embalagens de plástico”, conclui Ana Trigo Morais.

O Prémio “Junta-te ao Gervásio” é promovido pela Sociedade Ponto Verde e conta com o apoio da APA – Agência Portuguesa do Ambiente e ANAFRE – Associação Nacional de Freguesias e com o ISCTE Executive Education comoKnowledge Partner.